Une nouvelle génération de batterie débarque chez Tesla.

Les nouvelles cellules des batteries 4680 (pour 46 mm de diamètre et 80 mm de haut) sont de plus grande capacité et promettent par conséquent davantage d'autonomie. Cependant, elles sont aussi deux fois plus grandes que les unités actuellement en circulation chez Tesla, il n'est donc pas possible d'en placer autant dans la même voiture.

Tesla pourra donc proposer soit des véhicules à l'autonomie équivalente pour un prix plus faible qu'aujourd'hui, soit des machines endurantes pour un tarif équivalent.

Dans cette configuration, cette Model Y Standard Range AWD présente une autonomie estimée à 279 miles (449 km) et elle est vendue à partir de 59.990 dollars, soit 3.000 dollars de moins que la Model Y Performance, qui affiche une autonome de 303 miles (487 km). Pour l'instant, seuls les employés de Tesla peuvent commander cette version. Le grand public devrait pouvoir y avoir droit d'ici quelques semaines lorsqu'elle fera son apparition dans le configurateur en ligne de la marque.

Il faudra cependant attendre plusieurs années avant que l'ensemble de la gamme de Tesla n'adopte cette nouvelle génération de batteries. Mais grâce à elles, Tesla pourra peut-être, plus tôt que prévu, proposer enfin un modèle relativement endurant sous la barre symbolique des 30.000 dollars. En attendant, elles pourraient équiper le futur pick-up Cybertruck, dont la production ne devrait pas commencer avant 2023.