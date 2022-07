Ce week-end, dans le studio de RTBF Ukraine, nous échangeons avec Tanya sur la nouvelle génération de chanteuses qui s'inscrivent dans le thème "La musique pendant la guerre".

Quand on voit la pleine mobilisation des jeunes artistes et le travail actif en faveur des Ukrainiens, on comprend que tout ira bien!

Nous parlerons d'artistes tels que:

