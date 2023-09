Une nouvelle exposition consacrée à Anvers pendant la Seconde Guerre mondiale au MAS

Le Museum aan de Stroom (MAS), situé à Anvers, a inauguré jeudi sa nouvelle exposition permanente intitulée "Ville en guerre". À partir de témoignages et d’objets, elle raconte comment Anvers a vécu et survécu à la Seconde Guerre mondiale (1940-1945).

Comme le reste de la Belgique, Anvers a rapidement été prise par les Allemands, en mai 1940. La ville n’a pas été épargnée par l’horreur de la guerre dans les années qui ont suivi. De nombreux habitants ont fui, les droits humains et les libertés fondamentales ont été bafoués, des pénuries alimentaires ont fait rage, les citoyens juifs et les dissidents ont été discriminés et déportés. À la fin de la guerre, Anvers a été la cible de bombardements lourds et meurtriers. Entre-temps, certains ont rejoint la résistance, tandis que d’autres se sont rangés du côté des forces d’occupation.