Une nouvelle étude sur les arbres, nous permet de comprendre l’évolution des températures sur les 1200 dernières années

Pour Hugues Goosse, climatologue à l’UCLouvain qui a participé à la recherche, il est important de pouvoir classer les changements climatiques actuels dans l’histoire du climat. Il a varié pour de nombreuses raisons au cours du temps mais aujourd’hui, il varie à cause des activités humaines : "Il faut comprendre ce qui s’est passé au cours des mille dernières années et voir en quoi notre climat actuel est vraiment original, spécial. Quelle est la gamme naturelle et à partir de quand on la dépasse."

Et de poursuivre, "150 ans d’observations directes, c’est une période trop courte dans toute l’histoire du climat. C’est la raison pour laquelle on cherche des informations sur des périodes plus longues comme 1200 ans."