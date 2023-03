Une nouvelle étude montre que l’anxiété peut être créée par le corps.

L’anxiété est une crainte dont la cause est difficile à discerner. Une nouvelle étude américaine vient de montrer que l’augmentation de la fréquence cardiaque peut créer de l’anxiété. Les résultats pourraient ainsi éclaircir certaines zones d’ombre sur le traitement des troubles anxieux chroniques.

Les émotions telles que la peur et l’anxiété peuvent faire battre le cœur plus vite. Une étude menée sur des souris par des chercheurs de l’Université de Stanford en Californie a révélé que l’inverse était également possible. Les résultats, publiés dans la revue Nature, montrent que l'accélération du rythme cardiaque génère de l'anxiété dans le corps.