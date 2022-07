Une nouvelle étude montre les bienfaits du jeu vidéo sur le cerveau

Tout le monde a déjà vu dans sa vie un article qui accusait les jeux vidéo de rendre les enfants violents, addicts voire bêtes. Pour d’autres, c’est plutôt après votre portefeuille que le jeu vidéo en a quand il n’est pas directement accusé de favoriser les fusillades aux Etats-Unis…

Malgré cette publicité désastreuse, le nombre de consommateurs de jeux vidéo continue d’augmenter tous les jours à travers le monde et les jeux continuent à se diversifier encore et encore. Et n’en déplaise aux frileux de la manette, il y a bel et bien des avantages à consommer des jeux vidéo, avec modération, comme le montre une récente étude de l’Université de Géorgie aux USA.