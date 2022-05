Une nouvelle étude met en évidence des convergences entre propagande russe et désinformation autour du coronavirus

La seconde partie du rapport présente une analyse des éléments narratifs de 225 canaux Telegram publics néerlandophones, identifiés par les chercheurs comme étant en lien avec des communautés proches de l’extrême droite ou de thèses conspirationnistes.

Les chercheurs ont pu mettre en évidence des éléments récurrents dans les argumentaires sur le coronavirus ou la guerre en Russie dans ces groupes. Pour les auteurs de la recherche, cela suggère que le passage de l’adhésion aux théories conspirationnistes liées au coronavirus vers celles liées à la propagande de guerre est un point de pivot important dans un processus beaucoup plus long d’évolution narrative sur les réseaux sociaux.

En tant que tel, l’un des principaux résultats de cette étude est qu’afin de persister et se propager, la désinformation doit contenir des éléments prévisibles et récurrents. Avec, de temps à autre, des rebondissements et des innovations qui doivent être introduits afin de s’adapter à l’évolution d’événements extérieurs.

Pour Tom Willaert, coauteur de cette recherche et chercheur post-doctorant à la VUB, "ces résultats ne sont qu’une première étape. Notre recherche révèle que ces canaux publics se sont réorientés vers la propagande de guerre pro russe, et que ce changement est un point de pivot important dans un processus continu d’évolution narrative" de ces contenus.