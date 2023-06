Une nouvelle espèce de dinosaure découverte sur l'île de Wight

Une nouvelle espèce de dinosaure a été découverte sur l'île britannique de Wight, au large de l'Angleterre, ont révélé jeudi des chercheurs britanniques dans le Journal of Systematic Palaeontology. L'animal appartient à la même famille que le dinosaure découvert sur cette île voici 142 ans.

La nouvelle espèce a été baptisée Vectipelta barretti, du nom du professeur Paul Barett, qui travaille depuis 20 ans au Musée d'histoire naturelle de Londres. Cet herbivore appartient à la famille des ankylosaures et révèle un corps cuirassé en forme de lame. En 1865, un dinosaure de la même famille a été découvert sur l'île de Wight. L'animal a été nommé Polacanthus foxii. Les chercheurs ont trouvé les deux spécimens dans des fossiles datant de 66 à 145 millions d'années.

"Durant près de 142 ans, tous les restes d'ankylosaures retrouvés sur l'île de Wight ont été attribués à Polacanthus foxii. Aujourd'hui, toutes ces découvertes doivent être réexaminées suite à la mise en évidence de cette nouvelle espèce", a expliqué le chercheur Stuart Pond. La principale différence entre les deux animaux réside dans la forme différente du cou, des os dorsaux et du bassin. Le Vectipelta barretti, qui aurait eu plus de pointes sur le dos, semble plus proche d'une variante chinoise de l'ankylosaure. Sur cette base, les chercheurs suggèrent que les dinosaures se déplaçaient librement entre l'Asie et l'Europe.

Le professeur Paul Barrett est pour sa part flatté et ravi de ce nouvel homonyme. "Je suis sûr que la ressemblance physique n'est que pure coïncidence", a-t-il déclaré.