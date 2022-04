Une nouvelle équipe de relais 4x100m prend son envol: les Belgian Falcons

A côté de ces jeunes, on retrouve aussi l’expérimenté Robin Vanderbemden pour qui ce relais peut donner un coup d’accélérateur au sprint court en Belgique. " Je pense que tous les sprinters rêvent des grandes compétitions. Les moyens les plus évidents pour y arriver, ce sont les relais. Cela permet d’élever le niveau des individus dans le pays. On l’a vu avec les Tornados, on le voit avec les Cheetahs. "

Même avec des références moins bonnes en individuel, il y a moyen d'aller très loin

L’idée est donc de faire la même chose avec le relais court. " Souvent, dans une course, on est tout seul sur la ligne de départ. Ici, on a des coéquipiers. On va s’entraîner ensemble, partager nos expériences, nos plannings d’entraînement. Et puis cela permet de créer des liens d’amitié avec des athlètes de tout le pays. On peut y vivre des moments incroyables. "