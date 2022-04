Une "nouvelle" équipe à la tête du Cristal Park veut faire aboutir le projet

Et Alexandre Wilmotte poursuit: "Moi je suis consulté par Monsieur Eckelmans en raison de ma spécialisation, notamment en droit fiscal. Le rôle, c'est de faire un peu la lumière sur l'ensemble de ce projet qui comporte un ensemble de sociétés, donc de ramifications qui nécessitent d'avoir une bonne analyse de la comptabilité, de se rendre compte des implications des sociétés les unes par rapport aux autres, et donc de pouvoir faire le point afin de développer une stratégie constructive. Il est tout à fait probable que des investissements soient nécessaires. Dans ce projet, il y a des discussions qui ont été entamées avec tous les partenaires et tous les financiers de ce projet. Il y a énormément de contacts qui ont été pris, notamment avec tous les organismes publics aussi concernés par cette situation. Nous ne doutons pas qu'on va aboutir et que ce projet puisse effectivement voir le jour."

Rappelons quand même que le nouvel administrateur délégué d'Immoval, Guido Eckelmans, n'est pas un nouveau venu. Il est présent comme actionnaire [de Speci] aux côtés de Pierre Grivegnée depuis le début des années 2000.