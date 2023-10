Une nouvelle épicerie sociale doublée d'un lieu de rencontre à Theux

Il s'agit d'une initiative du CPAS local. C'est en fait le prolongement de l'épicerie d'urgence installée deux jours après les inondations de juillet 2021 qui avaient ravagé tout le centre de Theux. L'épicerie sociale va cependant plus loin avec la mise sur pied d'activités diverses pour les personnes dans le besoin.

Rompre l'isolement et permettre de la solidarité

"Essentiellement, ce qu'on veut, c'est rompre l'isolement et permettre de la solidarité entre des bénévoles, des professionnels, et les bénéficiaires de l'aide sociale" explique Alexandre Lodez, le président du CPAS de Theux. "C'est une épicerie qui est mise à disposition des personnes qui ont fait une demande au CPAS suite à des difficultés diverses, -il y a donc chaque fois un entretien avec un travailleur social et une analyse de la situation-, mais c'est clair que ça va bien plus loin que ça puisqu'au travers de l'épicerie, c'est aussi un lieu pour papoter et se rencontrer."

Des ateliers sont également mis en place: "On a par exemple organisé des ateliers de cuisine, on a fait aussi des ateliers sur la gestion budgétaire, on a des ateliers de bricolage ou encore des ateliers d'échanges sur une série de thématiques" détaille Alexandre Lodez.

Et pratiquement, comme ça se passe? "Pendant les heures d'ouverture, c'est-à-dire à peu près 9 heures par semaine, vous pouvez vous présenter" explique le président du CPAS. "L'espace vous deviendra accessible à partir du moment où il y aura eu un travailleur social qui aura eu l'occasion de s'entretenir avec vous très rapidement après votre visite."