Une nouvelle enquête identifie celui qui aurait trahi Anne Frank et sa famille

Au fil de leurs recherches et parmi les dizaines de suspects, un nom émerge : celui d’Arnold van den Bergh, un notaire juif renommé vivant à l’époque à Amsterdam avec sa femme et ses enfants. Après l’invasion du pays par les Allemands en 1940, il devient membre d’une organisation montée par les Nazis regroupant des personnalités juives. En échange de leur collaboration, et notamment de la dénonciation d’autres Juifs, ces membres et leurs familles sont épargnés.

►►► À lire aussi : La première édition du journal d’Anne Frank vendue aux enchères pour 10.000 euros.

Pankoke réalise que le nom d’Arnold van den Bergh apparaît dans une enquête remontant à 1963. Plus intrigant encore, Otto Frank, le père d’Anne, reçoit après la guerre une note anonyme identifiant celui qui l’a trahi comme Arnold van den Bergh. Cette nouvelle révélation laisse donc entendre que celui-ci, malgré sa connaissance du coupable, a choisi de rester silencieux.

Toute l’équipe se demande encore aujourd’hui pourquoi Otto Frank, s’il était au courant, n’a rien dit. Thijs Buyens, initiateur de l’enquête, s’est souvent demandé si cette information allait faire l’objet de spéculations antisémites.