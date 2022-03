Une nouvelle distinction pour la rénovation de la Grand Poste de Liège

La Grand Poste de Liège, propose en effet près de 8000 mètres carrés à la disposition d’entrepreneurs et de start-up, principalement orientés vers le digital, avec aussi un foodmarket et une brasserie artisanale. Le bâtiment accueille également la section de journalisme et médias de l’université de Liège.

Cet ancien hôtel des Postes, à l’abandon depuis vingt ans, a été rénové et profondeur et inaugurée en septembre dernier.