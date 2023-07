Une nouvelle directrice pour les Musées royaux d'Art et d'Histoire

Géraldine David est sur le point d'être nommée à la direction générale des Musées royaux d'Art et d'Histoire (MRAH). Le secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Thomas Dermine (PS), soumettra vendredi sa désignation à la signature du Roi, annonce-t-il dans un communiqué.

Âgée de 34 ans, Géraldine David dirige depuis cinq ans la Wittockiana, le Musée des arts du livre et de la reliure de Bruxelles. Elle est titulaire d'un doctorat en Sciences économiques et de Gestion de la Solvay Brussels School of Economics and Management et de l'université de Tilburg, ainsi que d'un Master en Histoire de l'Art de l'Université libre de Bruxelles. La nouvelle directrice "fait partie de la nouvelle génération à la tête de nos grandes institutions culturelles", déclare Thomas Dermine. "Elle jouera un rôle moteur dans le redéploiement du pôle muséal du Cinquantenaire et apportera également de la stabilité à la direction des MRAH". Géraldine David entrera en fonction le 1er janvier 2024, à l'issue de son congé de maternité. Le directeur ad intérim Bruno Verbergt poursuivra sa mission jusqu'à cette date. La nomination de la trentenaire intervient alors que les MRAH ont été dirigés pendant 13 ans par des directions ad intérim successives.