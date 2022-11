Une nouvelle cyclostrade en Brabant wallon entre Wavre et Court-Saint-Etienne.

La future cyclostrade de la Vallée de la Dyle reliera les gares de Wavre, Limal, Ottignies, Céroux et Court-Saint-Etienne. Elle ne suivra donc pas le cours de la Dyle mais les lignes de chemin de fer 139 et 140. Ce tracé répond à la volonté de la Province de développer des infrastructures à des endroits appelés à se développer d'un point de vue urbanistique. On songe notamment à celui d'Henricot ou à la gare d'Ottignies.

D'un point de vue budgétaire, on table sur un montant de 8,7 millions d'euros. Le chantier sera financé par la Région wallonne et des acteurs privés, tandis que la Province pilotera le projet à cheval sur 3 communes.

Quand cette cyclostrade sera-t-elle praticable? Marc Bastin, le député provincial en charge de la mobilité, précise l'agenda:

" La première étape c'est l'étude d'avant-projet et de faisabilité pour nous permettre de déposer les demandes de permis avant la fin de l'année, ensuite viendront les étapes de réalisation, donc de marchés publics de travaux puis de réception du chantier. Si on commence effectivement les travaux en 2023, on peut espérer qu'ils soient terminés endéans les 5 ans."