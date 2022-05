Une nouvelle crise financière due aux prêts chinois en Afrique ? C’est l’inquiétude de l’Allemagne

L’afflux de prêts à long terme consentis par la Chine aux pays pauvres, particulièrement en Afrique, constitue "un danger sérieux" de voir le monde plonger dans une nouvelle crise financière, a averti vendredi le chancelier allemand Olaf Scholz.

"Il existe un danger vraiment sérieux de voir (se déclencher) une prochaine grande crise de la dette dans les pays du Sud liée aux prêts accordés par la Chine, qui n’a elle-même pas une vue d’ensemble en raison des nombreux acteurs impliqués", a estimé le chancelier social-démocrate lors d’un débat au Congrès des catholiques qui se tient à Stuttgart. "Cela plongerait la Chine et les pays du Sud dans une grande crise économique et financière et, en outre, n’épargnerait pas le reste du monde. Il s’agit donc d’une inquiétude sérieuse."