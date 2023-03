L'assemblée générale d'Ecolo Waterloo a désigné, ce mardi 28 février, une nouvelle coprésidence pour les deux années à venir. "Le duo composé de Cindy Dequesne et Adrien Volant a pour ambition de préparer le groupe local aux scrutins de 2024 en insufflant une vision créative, verte et innovante pour Waterloo, le tout en mobilisant les habitantes et habitants qui ne demandent qu’à faire bouger leur commune", explique le groupe Ecolo dans un communiqué.