Une nouvelle collection rock en exclusivité sur Auvio

C’est en images cette fois que Classic 21 vous convie à passer un bon moment avec vos artistes favoris.

Notre Collection Rock disponible sur Auvio - sans abonnement payant - dès ce jeudi 20 janvier regroupe quelques documentaires à ne pas manquer. On vous propose ici une véritable immersion dans la vie et la carrière d’Elton John, d’assister en toute intimité au concert de U2 dans les légendaires studios Abbey Road avant la sortie de l’album Songs Of Experience, ou de revivre 10 moments forts de la vie de John Lennon immortalisés en photos. Vous aurez aussi l’occasion d’assister à l’incroyable ascension de Bruce Springsteen depuis son enfance dans le New Jersey jusqu’aux foules rassemblées dans les stades, de parcourir les coulisses de 7 albums indispensables de Duran Duran ou bien encore de faire mieux connaissance avec des musiciens inconnus mais pourtant célèbres qui accompagnent des superstars sur scène.

Vivez, vibrez au diapason de notre Collection Rock !