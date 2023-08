Une nouvelle collection des singles de Yes en coffret

Le nouveau coffret contient la plupart des singles du groupe, de " Your Move " (1971), qui a atteint la 32e place des charts australiens, à " Leave It " (1983), en 24e place des charts américains cette année-là.

Il ignore totalement les singles des deux premiers albums du groupe – " Sweetness " et " Looking Around " du premier album du groupe en 1969 et " Sweet Dreams " et le titre de l'album " Time And A Word " en 1970.

Les omissions de " It Can Happen " de 90125 et de tous les singles de l'album Big Generator de 1987, à savoir " Love Will Find A Way " et " Rhythm Of Love ", sont peut-être encore plus inexplicables.

Big Generator a été le dernier album du groupe sur le label Atco (une filiale du groupe Atlantic), après quoi le groupe a sorti Union sur Arista en 1991, puis Talk sur le label Victory en 1994, de sorte que tous les singles ultérieurs auraient eu peu de chances d'être inclus.

Après Talk, tous les albums de Yes, de Keys To Ascension à Magnification, sont sortis sur le label Eagle, Fly From Here en 2011 et Heaven & Earth en 2014 sur le label Frontiers, tandis que les plus récents, The Quest (2021) et Mirror To The Sky (2023), sont sortis sur le label InsideOut.

Yessingles sera disponible en version spéciale splatter-vinyl chez les revendeurs locaux et en version standard en vinyle noir, tous deux sur vinyle 140g.

Yes: Yessingles

Side One

1. Your Move – Single Version

2. Starship Trooper: Life Seeker – Single Version

3. Roundabout – Single Edit

4. America – Single Edit

5. And You And I (Part One) – Promo Radio Edit

6. Soon – Single Edit

Side Two

1. Sound Chaser – Single Edit

2. Wondorous Stories – Single Version

3. Don’t Kill The Whale – Single Version

4. Into The Lens – Single Version

5. Owner Of A Lonely Heart – Single Version

6. Leave It – Single Remix