Une nouvelle circulaire fédérale complique sérieusement le travail des postes médicaux de garde et du tri via le 1733

Et puis, il y a aussi le manque de personnel pour les centrales d’appel. C’est le cas de celle d’Arlon qui gère les appels des provinces de Liège, Luxembourg et de l’arrondissement namurois de Dinant. La centrale d’appels doit, à la fois, gérer les appels du 112 et du 1733. En février, faute de personnel suffisant à Arlon, l’opérateur a, à plusieurs reprises, été remplacé par un répondeur.

Le Président de la Fédération des Associations de Généralistes, le Marchois Guy Delrée, dénonce des situations aberrantes vécues ces dernières semaines alors que les postes de garde étaient ouverts. "Un patient d’une maison de repos marchoise avait de la fièvre. L’infirmière téléphone au 1733 et demande à ce que le patient soit vu par un généraliste mais on a préféré lui envoyer une ambulance et conduire le patient aux urgences. C’est aberrant !"

Le Docteur Guy Delrée évoque aussi le contact avec un confrère namurois qui s’étonnait d’avoir eu, sur un week-end, trois patients de la région de Marche alors que le poste de garde local était ouvert…

Dans les prochains jours, des nouveaux agents rejoindront la centrale d’appels d’Arlon. "Mais ce renfort sera-t-il suffisant alors que, poursuit le Docteur Delrée, de nombreux opérateurs demandent leur mutation, parfois après seulement quelques mois !"