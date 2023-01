Une nouvelle boulangerie ouvre le jour de l’an à Remicourt

Alors que de très nombreuses boulangeries sont fermées en ce jour de l’an et que le secteur est en difficulté, Damian Cassimon a, lui, choisi ce premier jour de 2023 pour ouvrir un nouvel établissement. C’est dans le village de Remicourt que s’est implanté ce spécialiste du pain au levain. Avec une gamme réduite mais qui répond visiblement à une attente au vu du défilé de clients observé le premier jour.

" Là je suis en train de siroper la galette qui vient de sortir du four. Il ne restera plus qu’à cuire la 2e ou la 3e fournée de croissants et on pourra ouvrir ". Pas de doute, Damien Cassimon est prêt. Sa démarche est originale et non dénuée de challenge : " J’ai décidé de me challenger un petit peu en ouvrant une nouvelle boulangerie, un 1er janvier, quand tous les boulangers sont fermés. Je me suis dit que c’était le moment d’ouvrir et d’être un petit peu autrement que les autres ", explique-t-il.

Une ouverture alors que les prix de l’énergie sont très élevés. " Ça fait très peu quand on entend que pas mal de confrères ferment et qu’on se lance dans quelque chose d’un petit peu fou, mais je pense que ça devrait aller. Ça va aller ", se convainc-t-il.

Le jeune homme y croit dur comme fer. Il est vrai que son métier est une véritable passion : " C’est une passion oui. Je dors boulangerie, je me réveille boulangerie, je lis boulangerie ".

Quant aux habitants du village, ils étaient déjà nombreux à l’ouverture. Pour des raisons diverses : " Ça m’intéresse parce que mon mari est diabétique et c’est un pain au levain donc c’est très bien pour sa santé. Je l’attendais avec impatience ", précise Marguerite. " On l’attendait impatiemment. On voulait essayer quelque chose de nouveau. De toute façon, dès qu’un commerce indépendant ouvre dans le village je trouve que c’est une bonne chose ", estime pour sa part Caroline.

Il ne reste donc plus qu’à confirmer dans la durée.