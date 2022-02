Une nouvelle biographie sur Eddie Van Halen

L’écrivain musical de renom, Steve Rosen, ami et confident du guitariste, qui travaille pour le magazine Guitar Player a intitulé son livre Tonechaser – Understanding Edward : My 26-Year Journey with Edward Van Halen.

Steven Rosen avait déjà discuté de la possibilité de collaborer avec Van Halen sur une biographie au milieu des années 80, mais l’idée n’avait finalement pas abouti : "À ce moment, j’avais abandonné l’idée d’écrire un jour au sujet de mon amitié avec lui", commente Rosen. En 1977, l’écrivain interviewait déjà le guitariste d’origine néerlandaise, soit avant la sortie du premier album du quatuor originaire de Pasadena. Il ajoute : "J’ai repensé à ma relation avec lui en 2020 et j’ai naturellement recommencé à écrire".

Steven Rosen a commencé à travailler à ce projet en août 2020, à peine 6 semaines après le décès d’Eddie Van Halen. L’écrivain commente à propos de cette inspiration : “Je ne savais pas où j’allais ni où cela me mènerait, mais j’ai écrit tous les jours pendant plus d’un an. C’était la chose la plus difficile que j’aie jamais écrite. Finalement, j’ai terminé le livre vers octobre 2021 et ai ressenti une grande libération. J’étais vraiment fier de ce que j’avais accompli et je voulais que mes fans puissent lire et partager ce que j’avais vécu dans mon amitié avec Edward”. Le livre est décrit dans un communiqué de presse comme “un regard honnête et attentif sur ce que c’était d’être ami avec le plus grand guitariste de la planète”.

Tonechaser – Understanding Edward : My 26-Year Journey with Edward Van Halen n’est pas la première biographie du guitariste étant donné que Martin Popoff avait déjà signé “Van Halen : A Visual Biography”, parue en novembre 2020.