Une nouvelle barge flottante pour migrants divise le Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a installé une barge dans le sud du Royaume-Uni, dans le port de Portland. Arrivée il y a deux jours, "Bibby Stockholm" servira de logement pour 500 migrants pendant l’examen de leur demande d’asile et devrait être opérationnelle pendant 18 mois. Cependant, cette initiative divise le pays. Certains parlent d’un hôtel flottant, d’autres d’un bateau prison.

L’objectif est de lutter contre l’immigration illégale. "Bibby Stockholm" doit permettre de réduire les coûts et de dissuader les traversées de la Manche. C’est du moins l’avis des autorités : "Ils doivent être hébergés quelque part. Ce pays en a le devoir. Nous nous engageons à le faire. C’est pourquoi nous devons trouver de la place dans les hôtels et même sur des péniches au large de Portland. Mais ce n’est pas une solution durable et à long terme au problème, à savoir arrêter les bateaux et les trafiquants" explique Andrew Bowie, Ministre britannique de l’Énergie.

Au contraire, les associations des droits de l’Homme ne sont pas du même avis et parlent d’un projet qui est loin d’apporter "le respect, la dignité, le soutien" que méritent les demandeurs d’asile. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, avait annoncé en décembre dernier, qu’il souhaitait réduire de moitié la facture d’hébergement des demandeurs d’asile. "Bibby Stockholm" est, selon lui, la solution afin d’économiser de l’argent et réduire la pression sur les hôtels.

En effet, héberger des migrants à l’hôtel coûte 2,6 milliards d’euros par an. Le Premier ministre prévoit aussi d’expulser au Rwanda les personnes arrivées illégalement sur le territoire. L’an dernier, un nombre record de migrants (plus de 45.000) a atteint les côtes anglaises en traversant la Manche à bord de petites embarcations.