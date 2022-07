Une nouvelle bande-annonce pour "House of the Dragon", le spin-off de Game of Thrones

On se retrouve 200 ans avant l’intrigue de la série mère, Game of Thrones. La dynastie des Targaryens et plus précisément Daemon sont au centre de la série, leur destin mais aussi le début de la chute de leur empire. "House of the Dragon" revient sur les évènements qui ont causé la guerre civile appelée "Danse des Dragons".

Les fans de l’univers Game of Thrones ne seront pas déçus car la série préquelle est directement inspirée par les livres de l’auteur George R. R. Martin. House of the Dragons se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce épique.