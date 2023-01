Une nouvelle approche de la formation professionnelle de boucher avec Lire et Ecrire et différents partenaires en Province de Luxembourg

Pas évident pour des personnes peu qualifiées de suivre une formation classique pour apprendre un métier. C'est pourquoi "Lire et Ecrire Luxembourg" et différents partenaires ont imaginé une formation différente. Baptisée "l'ABC de la boucherie", elle propose non seulement d'apprendre les rudiments du métier de boucher mais également de parfaire les connaissances de base en Français ou en mathématiques. Le tout avec un accompagnement de tous les instants. Et cela donne des résultats plus qu'encourageants !

D’autres formations ont déjà été organisées selon le même principe dans le domaine de la construction (initiation à la maçonnerie) ou d’aide-ménager(ère) social(e) et les résultats sont très positifs !

"Comme elles sont accompagnées, soutenues et sécurisées, tout au long de la formation ", explique Rita Stilmant, Directrice de "Lire et Ecrire Luxembourg ", les participants ont la possibilité de terminer la formation mais aussi d’entrer dans un emploi choisi et de pouvoir et de pouvoir s’y installer positivement. "

La formation est gratuite et des indemnités sont prévues notamment pour les frais de déplacement ou de garderie. Renseignements au 061/414492