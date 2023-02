Une nouvelle alternative végétale pour remplacer le saumon.

Des chefs d'Amérique du Nord seront parmi les premiers à cuisiner et goûter ce saumon sans saumon dans le cadre d'un projet pilote. On pourrait imaginer un lancement auprès du grand public par la suite.

Cette innovation qui repense l'alternative aux poissons en envisageant le produit sous une forme entière et non plus compressée veut apporter une réponse aux problématiques environnementales liées à la surpêche. Selon le WWF, la consommation de saumon a triplé depuis les années 1980. Des solutions ont été envisagées comme du saumon cultivé en laboratoire présenté par des start-ups californiennes.