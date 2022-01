Une nouvelle aire de stationnement pour camping-cars à Bruxelles

Cet espace temporaire dispose de 24 places. Les camping-cars et fourgons aménagés de moins de 7,5 tonnes y sont autorisés. Les voitures et les caravanes sont par contre exclues. Le parking est situé en sortie du ring et à proximité de deux stations de métro. Cela permet de rejoindre le centre en un quart d'heure.

Mais dès demain, des personnes arrivent d'Allemagne et de Flandre.

Depuis son ouverture, une vingtaine de voyageurs s'y sont arrêtés. Ce jeudi de fin janvier 2022, le parking était pourtant vide. En cause, une saison peu propice aux voyages, se défend l'initiateur du projet, Sébastien Tran. "Aujourd'hui, il n'y a personne. Nous sommes un jour de semaine, un jeudi, au mois de janvier et il pleut. Mais dès demain, des personnes arrivent d'Allemagne et de Flandre."

Cette aire de stationnement est en phase de test. Un projet élaboré par Greenlab, la BCCMA (Belgian Caravan-Camping and Motorhome Association) et la commune d'Anderlecht. Si la demande est présente et que le succès est rencontré, une véritable aire d'étape et de services pérennes sera créée. Les informations pratiques à ce sujet sont encore inconnues.