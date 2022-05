Une nationaliste pour la première fois au poste de Première ministre d’Irlande du Nord ?

Pouvoir d’achat et santé, mais pas que…

Pendant la campagne, les principaux partis ont certes placé le coût de la vie et la santé en tête de leurs priorités, mais personne n’est dupe : l’agenda réel des uns et des autres contient aussi des sujets aussi sensibles que, pour les unionistes du DUP, l’abandon du " protocole nord-irlandais ", à savoir un dispositif mis en place après le Brexit pour permettre des contrôles douaniers sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne, et pour les républicains du Sinn Fein, c’est purement et simplement la réunification de l’île.

Le parti qui a d’abord été la vitrine politique de l’IRA (Irish republican army) est aujourd’hui dirigé par une nouvelle génération qui a pris ses distances avec ce passé violent, et il est parfaitement conscient que la réunification n’est pas une priorité pour les électeurs Nord-irlandais à un point tel que la question de l’Irlande réunie se résumait à une seule des dix-sept pages du programme du Sinn Fein pour cette élection. Mais une victoire du Sinn Fein ce 5 mai constituerait sans aucun doute un pas de plus dans cette direction.

Une élection regardée avec grand intérêt depuis Dublin

Ce qui va se dérouler ce jeudi en Irlande du Nord sera scruté dans le sud de l’île, et particulièrement à Dublin. Comme le dit Neale Richmond, sénateur irlandais du parti Fine Gael (centre droit), "cette élection est terriblement importante ! Tous, à Dublin et partout en Irlande, nous allons regarder les résultats avec beaucoup d’intérêt, c’est un sujet de conversation pour beaucoup d’entre nous depuis plusieurs semaines. Les Irlandais du nord ne sont pas seulement nos voisins, ce sont nos cousins ! Nous espérons évidemment avant tout qu’il sera possible de former un gouvernement, et c’est d’ailleurs une question que je vais adresser au Premier ministre irlandais dans moins d’une heure afin d’être sûr que l’Irlande et le Royaume-Uni feront tout ce qui est possible pour qu’un gouvernement soit formé. Si le Sinn Fein l’emporte, ce sera peut-être un pas de plus en direction de la réunification, mais l’essentiel, après la démission de la Première ministre du DUP en avril 2021 puis de son successeur en février 2022, c’est vraiment la formation d’un gouvernement".

Et c’est loin d’être acquis puisque les unionistes du DUP ont fait savoir qu’il était exclu pour eux de gouverner en position de numéro deux derrière les nationalistes du Sinn Fein. Cette élection sera donc peut-être déterminante pour l’Irlande du Nord. Même si la question du référendum (ce que les Britanniques et les Irlandais appellent le " border poll ") est encore loin d’être tranchée, puisque c’est le seul moyen légal vers une réunification de l’île et que c’est le gouvernement britannique qui a le pouvoir de l’autoriser. Les probabilités que l’on s’intéresse de plus près à l’Irlande du Nord sont élevées…