Une naine blanche est en train de se tranformer en "diamant" dans l'espace

Une naine blanche, à environ 104 années-lumière, est en train de se cristalliser lentement. HD 190412 C, devrait bientôt se transformer en ce que ScienceAlert appelle un "diamant cosmique".

Les chercheurs expliquent, dans un article accepté pour publication dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, comment les restes de certaines étoiles (ici une naine blanche) se durcissent pour former un noyau dense de carbone et d'oxygène cristallisés. Un processus particulièrement long que l'on ne pourra jamais admirer puisque, selon les scientifiques, il devrait prendre un million de milliards d'années. Sachant que notre univers n'a que 13,8 milliards d'années... on est loin de voir un diamant flotter dans l'espace.

Au delà de l'aspect incroyable de cette cristallisation, les scientifiques s'intéressent à HD 190412 C car elle permet de mieux comprendre le processus de refroidissement des naines blanches, l'avenir probable de notre Soleil. D'après l'état d'avancement dans le processus de cristallisation de la naine blanche, les chercheurs estiment son âge à 4,2 milliards d'années.