Une mystérieuse tombe de chaman découverte au Pérou

C'est à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Cajamarca au Pérou que les chercheurs ont mis la main sur cette tombe. Après l'étude des artefacts découverts aux côtés des ossements, les scientifiques estiment que ce dernier pourrait être "un prêtre" ayant vécu vers 1000 avant J.-C. Ce sont notamment les nombreuses offrandes excavées qui ont permis aux archéologues de tirer cette conclusion. Ces derniers ont retrouvé des offrandes, bols en céramique, une spatule sculptée, deux sceaux ainsi que des artefacts représentant notamment un jaguar. Qui plus est, la tombe abritait de la peinture corporelle et le visage de l'homme était recouvert de poudre de cinabre, une substance rare uniquement utilisée par les élites. De quoi confirmer le rôle de prêtre de l'individus. Toutefois, il se peut que ce rôle ne soit pas à prendre dans le sens premier du terme. Les scientifique préférant évoquer cette fonction comme celle d'un chaman. Et possiblement l'un des premiers d'un ordre religieux qui s'est établi dans la région durant l'Antiquité.