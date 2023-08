Une mystérieuse tache sombre de Neptune détectée pour la première fois depuis la Terre

Les astronomes ont observé une grande tache sombre dans l’atmosphère de Neptune, ainsi qu’une petite tache brillante inattendue juste à côté.

Si l’on connaît l’existence de ces taches sombres, c’est la première fois qu’on en observe une avec un télescope terrestre. Ces structures occasionnelles sur le fond bleu de l’atmosphère de Neptune restent pour l’instant un mystère pour les astronomes mais les nouveaux résultats fournissent des indices supplémentaires sur leur nature et leur origine.

Des taches, on en observe régulièrement sur les grandes planètes, la plus célèbre étant la Grande Tache rouge de Jupiter. Mais Neptune n’est pas en reste, une tache sombre y a été découverte pour la première fois par Voyager 2 de la NASA en 1989… avant de disparaître quelques années plus tard.

"Depuis la première découverte d’une tache sombre, je me suis toujours demandé ce qu’étaient ces structures sombres éphémères et insaisissables", explique Patrick Irwin, professeur à l’université d’Oxford (Royaume-Uni) et chercheur principal de l’étude publiée aujourd’hui dans la revue Nature Astronomy.