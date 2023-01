Une mystérieuse supernova apparue il y a 850 ans enfin comprise

Pa 30, située à près de 8000 années-lumière de la Terre, a été découverte dans des archives de la Nasa par Dana Patchick, astronome amatrice et coauteur de l’article en 2013. Dana Patchick pensait avoir trouvé une nébuleuse planétaire (sa 30e découverte, d’où le nom de Pa 30) mais en observant davantage, ils ont pu établir que c’étaient en fait un reste de supernova. Il s’agit effectivement d’une naine blanche particulière, résultant de la collision de deux étoiles.

Les auteurs pensent avoir trouvé les restes de SN1181, une supernova apparue dans le nord de Cassiopée le 6 août 1181 et notifiée par des observateurs chinois et japonais pendant six mois, les astronomes appellent ces apparitions éphémères très brillantes des "Étoile invitée". Vu la vitesse d’expansion mesurée de la nébuleuse, environ 1100 kilomètres par seconde, la nébuleuse aurait bien de 850 ans.

"Je n’ai jamais vu d’objet – et certainement pas de reste de supernova dans la galaxie de la Voie lactée – qui ressemble à ça, et aucun de mes collègues non plus", déclare Robert Fesen dans un communiqué de presse du Dartmouth College. "Nos images plus profondes montrent que [la nébuleuse] n’est pas seulement belle, mais maintenant que nous pouvons voir la vraie structure de la nébuleuse, nous pouvons étudier sa composition chimique et comment l’étoile centrale a généré son apparence remarquable, puis comparer ces propriétés aux prédictions de modèles de fusions rares de naines blanches", conclut l’astronome.