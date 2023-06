Une mystérieuse pollution au chloroforme dans le sous-sol du parc scientifique à LLN

Les soupçons se portent naturellement sur l’entreprise où la contamination a été mesurée. De nouvelles analyses sont réalisées à cet endroit, pour tenter de trouver la source de la pollution et comprendre comment le chloroforme a pu atteindre le puits. Mais elles n’apportent pas de réponses claires et ne permettent pas non plus de prouver que l’entreprise en question est effectivement responsable de la pollution. C’est même plutôt l’inverse qui se produit : on relève des traces de chloroforme en amont du site, ce qui surprend les experts.

"Une fois qu’un polluant est dans l’eau souterraine, il va se disperser dans le sens de l’écoulement de l’eau souterraine, poursuit Vincent Lebrun. C’est un écoulement beaucoup plus lent que ce qu’on peut observer dans une rivière. On parle de quelques mètres par an, voire quelques dizaines de mètres par an. Mais le principe est le même que pour une rivière, il y a un amont et un aval. Et ici, on s’est rendu compte que les concentrations de ce polluant étaient au moins aussi fortes vers l’amont, y compris jusqu’à la limite du terrain occupé par l’entreprise. On peut évidemment avoir ce qu’on appelle un effet de diffusion de pollution, c’est-à-dire que le polluant se diffuse aussi un peu vers l’amont, mais pas au point de ce qu’on a mesuré."

D’autres investigations à plus grande échelle sont alors lancées en dehors du site de l’entreprise, en utilisant les piézomètres de l’UCLouvain et en forant de nouveaux puits. C’est ainsi que les contours de la zone polluée sont progressivement tracés, en amont et en aval, sur une superficie de presque neuf hectares.