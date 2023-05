Une muraille, un géant, un homme des grands soirs : 5 joueurs clés du titre du RWDM

Les supporters ont retenu leur souffle jusqu’à la dernière seconde samedi soir mais au coup de sifflet final, le RWDM s’est offert le RSCA futures (1-0), parvenant à garder la plus haute marche de Challenger Pro League. Synonyme de titre, cette victoire permet aux Molenbeekois de continuer leur folle renaissance et de rejoindre l’Union et Anderlecht aux sommets du football belge.

Si Molenbeek a pu compter sur une équipe très soudée pour finir premier à la fin des play-offs, certains joueurs ont su se démarquer et briller davantage.