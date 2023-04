Une motivation supplémentaire pour se mettre au sport : gagner de l’argent !

Macadam n’est pas la seule application à récompenser la population pour ses pas, loin de là. On ne compte plus aujourd’hui les programmes qui "paient" les utilisateurs pour faire de l’exercice physique. C’est le cas de WeWard, qui offre des Wards pour les pas effectués au quotidien, à échanger contre des euros, des cadeaux ou des dons destinés à des associations, ou encore de Running Heroes, LifeCoin et Sweatcoin, qui fonctionnent sur le même principe avec des challenges et de multiples récompenses à la clé.

D’autres applications s’apparentent aujourd’hui à de véritables jeux vidéos.

La plus connue est Stepn, basée sur le Web3, qui propose d’abord d’acheter des sneakers NFT (il faut donc investir pour gagner) grâce auxquelles les utilisateurs pourront ensuite gagner des tokens (de la cryptomonnaie) en fonction des niveaux passés et des activités effectuées. Un bon plan qui repose toutefois sur le cours de ces jetons et comporte a fortiori des risques.

Le concept est encore un peu différent avec Charity Miles, qui propose de bouger pour une association caritative choisie lors de l’inscription. Tous les mouvements, du running à la marche en passant par le vélo et la danse, sont ensuite comptabilisés pour ladite association.

Qu’on se le dise, il ne s’agit pas de s’enrichir avec ces applications, qui ne permettent finalement de gagner que quelques euros par mois, peut-être quelques dizaines pour les plus actifs. Reste qu’il s’agit aujourd’hui d’une source de motivation non négligeable pour celles et ceux qui veulent mettre du beurre dans les épinards tout en prenant soin de leur santé. On pourrait même imaginer de nouveaux modèles permettant d’échanger des pas contre des services du quotidien et pourquoi pas des séances de coaching qui permettraient de pousser l’expérience encore plus loin…