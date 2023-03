"Une mort dans la famille": la fin de vie sans tabou au Théâtre de Liège

Le Théâtre de Liège propose "Une mort dans la famille" d’Alexander Zeldin. Cette tragicomédie, inspirée de la vie de l’auteur et dramaturge britannique, aborde les sujets encore tabous que sont la vieillesse, la fin de vie et la mort.

Cette mort dans la famille, c’est celle du père. Un décès qui bouleverse la vie d’une mère et de ses deux fils, adolescents à fleur de peau. Une famille doublement désemparée car en même temps confrontée à la vieillesse de Marguerite, la grand-mère devenue impotente. Un rôle qu’endosse magistralement la comédienne française Marie-Christine Barrault. " La fin de vie, on commence à en parler beaucoup en ce moment en France. On aimerait d’ailleurs pouvoir suivre votre exemple ici, en Belgique. Mais oui, la mort est encore un sujet tabou. Pour beaucoup de gens, la mort est un bête accident qu’on aurait pu éviter mais c’est quand même un des seuls sujets sur lequel on devrait être tous d’accord, à savoir qu’on va tous passer par là".

Hasard étonnant, cette pièce a été créée à Paris en février 2022, à l’Odéon, en plein scandale des Ehpad Orpea. L’Ehpad ou maison de repos comme on dit chez nous, choix douloureux pour tant de familles, où ne veut pas retourner Marguerite, le personnage incarné par Marie-Christine Barrault. " C’est déchirant. Tout le premier acte de la pièce, c’est ça. C’est mon personnage, Marguerite, qui essaye désespérément d’argumenter pour rester à la maison avec sa fille et ses deux petits-fils. Pour cette femme, mère de deux ados, veuve, qui doit en plus faire face à des difficultés financières, c’est très difficile. Et donc, elle n’a pas le courage de garder sa mère qui devient de plus en plus dépendante. On comprend très bien la position de chacune d’entre elles. Et on sait que pour plein de familles c’est comme ça. C’est très dur".