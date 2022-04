Une morning routine de 15 minutes pour être en forme chaque matin

Pour terminer, quoi de mieux qu’une boisson naturelle pour vous aider à démarrer la journée en pleine forme ? Celle-ci sera composée d’eau, de citron, de gingembre et de sel d’Himalaya et non pas de sel blanc.

Remplissez un verre d’eau tiède, pressez dedans un demi-citron vert ou jaune et rajoutez-y une pincée de sel d’Himalaya. Buvez le tout d’un coup, en état de jeun.

Cette boisson a plusieurs vertus :

l’eau permet une hydratation dès le matin.

le citron va remettre le PH à la normale et détoxifier le système digestif .

et . La recharge de sel d’Himalaya quant à elle va recharger vos glandes surrénales , ce qui vous donnera un coup de boost .

, ce qui vous donnera . Cependant, en cas d'hypertension demandez l'avis de votre médecin.

A la fin de ces 15 minutes, vous pourrez aller vous doucher, manger et vous voilà prêt à commencer la journée !