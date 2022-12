Une montre connectée qui intègre des écouteurs, voilà la nouvelle idée de Huawei

Le fabricant chinois innove en dévoilant la Huawei Watch Buds, une montre connectée qui cache sous son capot une paire d’écouteurs sans fil.

Annoncée sur le compte Weibo de la marque, ce produit pas comme les autres n’a pas encore de date de sortie, mais une chaîne YouTube est parvenue à mettre la main sur un exemplaire.

Dans cette vidéo, publiée par la chaîne QSQ Technology, on découvre la montre, qui reprend le look de la Huawei Watch 3, et qui donc s’ouvre pour dévoiler les écouteurs. Détail qui a son importance, la montre semble être en mesure de recharger les écouteurs, comme un boîtier classique, ce qui est une bonne idée.

Pour le reste, on n’en sait pas plus pour l’instant. Est-ce que la montre sera proposée chez nous, et si oui, à quel prix ? Il faudra attendre un communiqué de Huawei pour le savoir.