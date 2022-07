Une moisson globalement bonne en Wallonie, mais des prévisions à la baisse au niveau européen

Des "rendements records" en Hesbaye liégeoise

En Hesbaye liégeoise, où les terres sont profondes et limoneuses, "on a des rendements records. Dans le Hainaut, c'est plus compliqué et disparate. Dans le Condroz, on est un peu en dessous des rendements moyens", poursuit le spécialiste.

"La qualité est également très bonne. Les blés sont sains, bien remplis", relève encore Olivier Henroz.

Pour le colza, les rendements sont cette année en hausse de 20%, ce qui est une très bonne nouvelle dans le contexte de la guerre en Ukraine, et des pénuries qu'elle entraîne pour l'huile de tournesol. L'huile de colza est largement utilisée comme substitut de l'huile de tournesol par les entreprises agroalimentaires. Le colza est également utilisé dans les biocarburants.

Enfin, pour l'épeautre, "cela traîne un peu plus, les rendements ne semblent pas trop bons. On est en dessous des moyennes des cinq dernières années", conclut Olivier Henroz.