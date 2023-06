Une mobilisation tous azimuts pour restaurer la santé des océans : "on a besoin d’un système résistant qui puisse amortir les chocs"

Des réglementations européennes sont déjà en place, notamment pour le contrôle de la pêche et des quotas. Pour Nicolas Fournier, il faut renforcer les moyens de contrôle : Et ça, on ne le voit pas. Ce n’est pas forcément en adéquation avec l’enjeu. Pour la restauration de la nature, on a besoin aussi d’un nouveau cadre législatif parce qu’on parle d’une nouvelle approche avec la nature. On va investir pour régénérer des habitats. Et ça, par exemple, aujourd’hui, on n’a pas de cadre légal. C’est pour ça qu’on a besoin d’une nouvelle loi qui puisse baliser cela à l’horizon 2050. C’est vraiment une vision de société sur laquelle on doit s’engager. Dans le cadre de la pêche, on a des lois qui sont en place. Le cadre est très bon selon nous, mais il faut renforcer le contrôle et la mise en œuvre."

La pêche au chalut est également au centre des attentions de l’ONG Oceana. "Le chalutage de fond est très impactant pour la biodiversité. On va traîner des filets lestés sur les fonds marins et donc ça aplatit, ça détruit les habitats, c’est très peu sélectif. Et il y a aussi un impact climatique parce que ça va libérer du carbone qui était séquestré dans les fonds marins. Donc on a besoin d’avoir aussi une ambition politique pour interdire ces engins de pêche, notamment dans les aires marines protégées où elle se déroule librement. Donc on a une campagne très forte là-dessus, mais on doit aussi réfléchir à des transitions écologiques vers des engins qui soient plus sélectifs, qui soient moins gourmands en gazole par exemple."