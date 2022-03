Une mission impossible et périlleuse : sauver les musiciennes à Kaboul

La mission était périlleuse et incertaine, quasi impossible. Exfiltrer les musiciennes de l'orchestre Zohra, seul ensemble musical 100 % féminin d'Afghanistan. L'arrivée au pouvoir des talibans, pour qui la musique est une insulte à l'Islam, avait scellé leur sort. Un homme a remué ciel et terre pour sauver son orchestre et son école. Les journalistes ont suivi et filmé cette opération à haut risque, au jour le jour.

Un reportage de Anne-Frédérique Widmann et Frank Preiswerk à voir dans "Doc shot" le jeudi 10 mars à 22h00 sur la Une.