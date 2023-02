Une mise à jour plus inclusive débarque dans "Les Sims 4"

"Une mise à jour du jeu de base est arrivée avec du nouveau contenu, notamment des vêtements médicaux, des cartables, des vêtements de forme, un interrupteur et bien plus encore, ainsi que des corrections de bugs et des améliorations sur console" peut-on lire dans un communiqué.

Parmi les nombreuses nouveautés de cette mise à jour dont l’arrivée tant attendue d’un interrupteur, EA Games (le développeur des Sims 4) propose de quoi représenter au mieux la réalité. A présent, les joueurs pourront se servir dans une nouvelle catégorie intitulée "accessoires médicaux". Ainsi, il sera possible d’équiper son Sim d’appareils auditifs ou de patchs capteurs de glucose.

Comme mis en avant par l’article de Huffingtonpost, une nouveauté inclusive ravira les personnes transgenres. Les Sims pourront porter un bandage utilisé pour aplatir la poitrine ou encore ajouter une cicatrice pour ceux qui auraient réalisé une chirurgie de réattribution sexuelle.

Alors que les fans des Sims ont été nombreux à se réjouir de ces nouveautés, certains parents n’ont pas vu d’un bon œil la favorisation du jeu pour les chirurgies transgenres. Cette mise à jour donne lieu à des commentaires déplacés, particulièrement sur twitter, le réseau social des haters.