Une minute après sa montée au jeu, Klauss punit le Standard, son ancienne équipe... et célèbre son but

C'est ce qui s'appelle réussir sa montée au jeu. Remplaçant au coup d'envoi avec Saint-Trond et monté au jeu à la 76e minute, Joao Klauss n'a mis que...60 secondes et une touche de balle pour trouver l'ouverture et crucifier (encore un petit peu plus) un Standard déjà bien moribond.

Un but évidemment hautement symbolique puisque l'avant brésilien avait gentiment été poussé vers la sortie par les Rouches lors du dernier mercato. Peut-être un peu vexé, Klauss n'a d'ailleurs pas hésité à célébrer son but de façon ostentatoire comme pour prouver aux dirigeants liegéois qu'ils auraient sans doute dû le garder.

En parlant du Standard, c'est la 6e fois sur les 9 derniers matches que les Liégeois ne marquent pas de but. Alors, Joao Klauss n'aurait évidemment pas solutionné tous les problèmes offensifs des Liégeois mais on se dit qu'il aurait peut-être pu un peu soulager le pauvre Renaud Emond, décidément bien seul sur le front de l'attaque liégeoise. Mais bon, on ne refera pas l'histoire. Une chose est sûre : Klauss semblait bien décidé à prouver que le Standard a fait le mauvais choix. A voir si les dirigeants liégeois l'ont compris...