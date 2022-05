Une microcitadine 100% électrique : l'avenir de la voiture en ville ?

Difficile de faire plus passe-partout que la Microlino, avec ses 2,52 m de long (plus petite qu'une Smart EQ fortwo) et à peine plus grande que la Citroën Ami. Elle est l’œuvre de la startup suisse Micro Mobility Systems, spécialiste des trottinettes électriques, qui avait présenté un premier concept au Salon de Genève en... 2016. Six ans plus tard, la production de la Microlino est enfin lancée et les premiers exemplaires devraient être livrés dès cet été, en Suisse.