Une mi-temps suffit à OHL pour s’offrir Seraing qui a dû jouer à 10 pendant une bonne heure

Après leur victoire en Coupe de Belgique face à Charleroi 4-1, Seraing recevait OHL pour le match d’ouverture de la 17e journée de championnat. Un match qui aura rapidement tournée court après la première mi-temps vu les quatre buts inscrits par OHL qui en mettra un 5e en fin de rencontre. Cette défaite enfonce un peu plus Seraing au général.

Seraing va connaître une première période catastrophique. Les Metallos vont prendre pas moins de quatre buts dont deux penalties (Maertens, Gonzalez, De Norre et Kiyine) tout en se retrouvant à dix suite à l’exclusion de Sissoko pour deux cartes jaunes.

La deuxième période n’est qu’une formalité pour les Louvanistes qui vont gérer leur avantage et inscrire un 5e but en toute fin de match via Nsingi. Louvain aura tiré 25 fois au but (14 tirs cadrés) pour quatre tentatives à Seraing (un cadré). Louvain s’impose facilement 5-0 et engrange trois bons points qui permettent aux Louvanistes d’être 7e provisoire avec 25 points. Seraing subit sa 5e défaite de suite en championnat et est bon dernier avec 11 points, à une unité de Zulte Waregem.