Une meute de loups à Rochefort ? Le Réseau loup du SPW dément

C’est une rumeur qui circule, relayée par la presse. Une meute de loups aurait été aperçue dans une forêt proche de Rochefort. Une information démentie par Alain Licoppe, le coordinateur du Réseau loup, un groupe d’experts créé en 2017 pour suivre le retour du loup sur notre territoire.

"Nous n’avons aucune information qui va dans ce sens. L’information selon laquelle quatre individus ont été observés ensemble nous paraît difficile à croire, de notre côté, nous n’avons aucune information, et si une meute s’était constituée du côté de Rochefort, nous aurions reçu des indices préalables".

Pourtant, la présence du loup dans la région ne serait pas une première. Un loup a été aperçu il y a deux ans, l’animal aurait-il pu fonder une famille ?

"Cela nous semble peu probable" assure Alain Licoppe. Un loup a bien été observé au printemps dernier dans la région, il avait quitté la meute des Hautes Fagnes, mais l’hypothèse d’une installation dans la région semble peu probable.

"C’est un jeune loup dispersant qui s’en était pris à un mouton à Lessive, il est aussi passé par Nassogne, nous n’en avons plus entendu parler par la suite. Par rapport à une éventuelle installation, cela nécessite d’avoir des indices réguliers pendant six mois, ce que nous n’avons pas. Et une fois installé, il doit attendre l’arrivée d’un individu du sexe opposé avant de créer une meute, donc c’est un processus qui prend certainement plus d’un an. Nous n’avons aucune indication dans ce sens" conclut le coordinateur du Réseau.

Les autorités restent malgré tout ouvertes, toute information est bonne à prendre sur cette espèce plutôt discrète. Le réseau recueille sur son site internet réseauloup.be les témoignages ou photos de promeneurs, éleveurs ou chasseurs. Si vous pensez avoir vu un loup ou avoir décelé un indice laissé par l’animal, un numéro de téléphone est également accessible 7 jours sur sept.