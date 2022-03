Une meunière aux petits soins du Moulin de Hollange

Si les produits de la famille Delacroix sont directement disponibles au moulin, Adrienne s’est vite rendu compte que tout le monde ne pouvait pas s’y déplacer : " On a créé un réseau de revendeurs pour farine. On a aussi lancé l’e-shop pendant le confinement ". Deux initiatives qui ont séduit de nouveaux clients ayant l’envie de consommer des produits locaux et naturels : " Nous sommes contents de voir l’émerveillement dans nos clients. Ils nous le rendent bien. Ils voient la passion dans notre métier, la qualité de nos produits et ont plaisir à manger notre pain " confie Adrienne Delacroix à TV Lux.