Une météorite tombée en Somalie contient des minéraux jamais rencontrés sur Terre

Des scientifiques découvrent dans une météorite tombée en Somalie deux minéraux jamais vus auparavant sur Terre.

Ce n’est pas tous les jours qu’on découvre de nouveaux minéraux donc l’équipe du professeur Chris Herd a de quoi se réjouir. L’équipe de chercheurs canadiens explique dans un communiqué que la roche spatiale a été découverte en Somalie il y a deux ans, mais les habitants pensent qu’elle est beaucoup plus ancienne.

La roche porte le doux nom de Nightfall et apparaîtrait dans des poèmes, des chansons et des danses locales qui remontent jusqu’à cinq générations. Des scientifiques de l’Université de l’Alberta ont examiné un fragment de 70 g de la météorite. Nightfall pèse 15 tonnes au total ce qui en fait la neuvième plus grande à tomber sur notre planète, comme l’expliquait le professeur Herd lors du Space Exploration Symposium le 21 novembre.

Elle contient environ 90% de fer et de nickel mais les scientifiques ont découvert deux nouveaux minéraux qu’ils ont appelés elaliite et elkinstantonite. Comme l’explique USA Today, les noms sont des hommages :

"elaliite" rend hommage au fait que la météorite a été déterrée dans le district d’El Ali en Somalie,

"elkinstantonite" porte le nom de l’expert de la Nasa Lindy Elkins-Tanton.

"Lindy a beaucoup travaillé sur la formation des noyaux des planètes, sur la formation de ces noyaux de fer et de nickel, et l’analogue le plus proche que nous ayons sont les météorites de fer. Il était donc logique de donner son nom à un minéral et de reconnaître ses contributions à la science", explique Chris Herd dans le communiqué.

Et la surprise ne s’arrête pas là puisqu’il y a un troisième minéral inconnu en cours d’analyse. Les experts des minéraux sont curieux de connaître les "utilisations potentielles dans un large éventail de choses dans la société".