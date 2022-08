Une météorite géante aurait créé les continents de la Terre selon des scientifiques

Une nouvelle recherche prouve que la création des continents a été formée par une météorite géante, mais laquelle ?

C’était une théorie déjà fortement acceptée par la communauté scientifique : les continents de la Terre ont été formés par des impacts massifs de météorites, comme on peut le lire dans l’article de The Conversation. Ce genre d’évènement était très fréquent au cours du premier milliard d’années de notre planète et, certaines météorites bien plus grosses que les autres ont eu des effets particuliers sur la Terre.

Aujourd’hui, le Dr Tim Johnson de la Curtin’s School of Earth and Sciences planétaires et son équipe ont publié un article dans ScienceDaily apportant la preuve qu’une météorite géante serait à l’origine des continents terrestres. Les impacts massifs de météorites ont été le point de départ des processus qui ont finalement formé les continents.

"La théorie selon laquelle les continents se sont formés à l’origine sur les sites de ces impacts existe depuis des décennies, mais il y a eu peu de preuves solides pour la soutenir", explique-t-il selon sciencealert.

C’est grâce à l’analyse de la composition isotopique de l’oxygène des cristaux de zircon trouvé en Australie que les scientifiques ont pu révéler "un processus 'descendant' commençant par la fonte des roches près de la surface et progressant plus profondément, conformément à l’effet géologique des impacts de météorites géantes", raconte le Dr Johnson.

De plus, les informations de l’ancienne croûte continentale d’autres régions semblent révéler des modèles ressemblant à ceux trouvés en Australie. "Notre recherche fournit la première preuve solide que les processus qui ont finalement formé les continents ont commencé par des impacts de météorites géantes, similaires à ceux responsables de l’extinction des dinosaures, mais qui se sont produits des milliards d’années plus tôt", conclut-il.