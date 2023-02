Une météorite enflamme le ciel… et la toile

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) avait prévu l’entrée de SAR2667 dans notre atmosphère 8 heures avant que cela ne se produise. C’est la 7e fois seulement qu’un astéroïde est détecté avant de toucher notre planète. Pourquoi a-t-il été si difficile à repérer ? C’est assez simple, ce météore ne mesurait pas plus d’un mètre, et plus les objets sont petits, plus ils sont difficiles à repérer. Plusieurs astronomes amateurs ont rapporté leurs observations à l’ESA. L’Agence a ensuite pu procéder à des calculs afin d’établir la trajectoire, l’heure de la collision et le point d’impact qui se situait entre Le Havre et Etretat.